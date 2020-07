Conte: non vedo rimpasti all'orizzonte (Di giovedì 9 luglio 2020) "No, non vedo all'orizzonte un rimpasto di governo. Io sono soddisfatto della squadra dei ministri". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in un'intervista al canale spagnolo Nius. "Io non lavoro per me. Io sto lavorando con grande impegno, sono onorato di svolgere l'incarico di presidente del Consiglio come recita la disciplina della Costituzione, con disciplina e onore" ha detto Conte, al canale spagnolo rispondendo a chi gli ha chiesto se intenda fare una sua lista. "Fino all'ultima ora, all'ultimo minuto, lavorerò sempre per il bene comune, con grande spirito dii servizio, non sto lavorando per fare un mio partito". "Il Movimento 5 stelle come il Pd e le altre forze hanno dimostrato grande responsabilità" ha aggiunto il premier rispondendo ad una domanda sulla crisi di ... Leggi su agi

borghi_claudio : Intervista a conte di Repubblica: Domanda: 'Erano proprio necessarie quelle due ore abbondanti con il presidente de… - AnnalisaChirico : Il min. Paola De Micheli applica la legge vigente e il premier Conte cade dalle nuvole: io non c’ero e se c’ero dor… - NicolaPorro : Il #decretosemplificazioni è una perfetta complicazione per decidere di non decidere. Il commento di Fabrizio Jorio… - GiovanniAlba10 : RT @fanpage: Berlusconi spegne le speranze del Pd: “Nessun sostegno al Conte bis, FI non entra nella maggioranza” - RadioSavana : Non hai ancora preso il #Covid19? Tranquillo, ci pensano Conte, Lamorgese e Bellanova! I migliori ceppi direttament… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte non Conte: non vedo rimpasti all'orizzonte AGI - Agenzia Giornalistica Italia Berlusconi spegne le speranze del Pd: “Nessun sostegno al Conte bis, FI non entra nella maggioranza”

Silvio Berlusconi non si lascia corteggiare dal Pd. "Non vi è né da parte del presidente Berlusconi, né del Movimento Politico Forza Italia alcuna disponibilità a fornire un sostegno politico al gover ...

Conte: "Nessun rimpasto di governo all'orizzonte. Non lavoro a fare un mio partito"

AGI - "No, non vedo all'orizzonte un rimpasto di governo. Io sono soddisfatto della squadra dei ministri". Il premir Giuseppe Conte ha rilasciato una lunga intervista al canale spagnolo Nius parlando ...

Silvio Berlusconi non si lascia corteggiare dal Pd. "Non vi è né da parte del presidente Berlusconi, né del Movimento Politico Forza Italia alcuna disponibilità a fornire un sostegno politico al gover ...AGI - "No, non vedo all'orizzonte un rimpasto di governo. Io sono soddisfatto della squadra dei ministri". Il premir Giuseppe Conte ha rilasciato una lunga intervista al canale spagnolo Nius parlando ...