Conte-M5s, "ultimatum" ad Autostrade: indiscreto sul Ponte di Genova, il tentativo (da ridere) per salvare la faccia (Di giovedì 9 luglio 2020) Autostrade per l'Italia è stata convocata al ministero delle Infrastrutture, dove oggi riceverà formalmente l'ultimatum del governo presieduto dal Giuseppe Conte. Controllo pubblico della società o la concessione salta: è fondamentalmente questo l'aut aut dell'esecutivo, forte della sentenza della Consulta che riconosce la legittimità dell'estromissione del concessionario dalla ricostruzione del Ponte Morandi. Sull'onda di tale verdetto, il governo punta a chiudere la questione una volta per tutte: o l'azienda di proprietà dei Benetton accetta le condizioni stabilite dai giallorossi (taglio dei pedaggi, 3 miliardi di transazione tombale e controllo pubblico della società) oppure si procederà con la revoca. Lo scrive Repubblica, secondo cui Conte ... Leggi su liberoquotidiano

