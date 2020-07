Consulta: “Legittimo estromettere Autostrade dalla ricostruzione del ponte di Genova” (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – La Corte costituzionale “ha ritenuto non fondate le questioni relative all’esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di ricostruzione” del ponte Morandi. La decisione del Legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del Ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso”. Leggi su dire

