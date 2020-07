Confindustria: “Risorse UE per crescita e posti di lavoro” (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – Le “ingenti risorse Ue” per affrontare la crisi del coronavirus “non dovranno essere usate dagli Stati membri per aumentare la spesa pubblica improduttiva o il debito pubblico nazionale a spese delle generazioni future” ma per “promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro”. È l’appello lanciato da Confindustria e Vno-Ncw, la confederazione olandese delle industrie, che “ritengono corretta la solidarietà (europea, ndr) sotto forma di sovvenzioni e prestiti che aiuteranno le regioni e i settori più bisognosi”, ma “a condizione che ci sia pieno impegno nei confronti della responsabilità di bilancio“. Secondo le due associazioni, inoltre “il piano di ripresa e lo strumento per il recupero e la ... Leggi su quifinanza

