Condizionavano esito sentenze in cambio di soldi: condannati ex magistrati (Di giovedì 9 luglio 2020) Condizionavano esito sentenze in cambio di soldi: condannati ex magistrati. Rito abbreviato i primi imputati ma ne mancano ancora 5 Si è concluso con il rito abbreviato per i primi imputati il “sistema Trani” (ribattezzato così dagli inquirenti), in particolare con una condanna a 10 anni e 2,4 milioni di euro di beni confiscati per … L'articolo Condizionavano esito sentenze in cambio di soldi: condannati ex magistrati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

