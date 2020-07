Come sorelle anticipazioni seconda puntata: il figlio di Tekin sarà arrestato per la sua morte? (Di giovedì 9 luglio 2020) In attesa di conoscere i dati auditel relativi alla prima puntata di Come Sorella, andata in onda su Canale 5 l’8 luglio 2020, possiamo raccontarvi che cosa succederà nella seconda delle otto puntate che vedremo su Mediaset. Come avrete visto nel primo appuntamento, il matrimonio tra Tekin e Ipek è finito in tragedia. L’uomo ha cercato di uccidere la sua neo sposa e le sorelle di Ipek l’hanno aiutata a difendersi…Tekin quindi ha fatto una brutta fine e adesso è sepolto sotto cumuli di terra…Ma che cosa succederà nella seconda puntata di Come sorelle in onda il 15 luglio 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci portano ... Leggi su ultimenotizieflash

tessproperty : @Luanaisme @Vale84181 Credo?? Ho visto diverse foto e ancora non riesco a riconoscerlo ahahah l'ho in mente con il look di 'come sorelle' - Marsia16534364 : PLACATEVI, VI PREGO.... SIETE MAMME, SORELLE, FIGLIE... FERMETEVI PER UN ATTIMO A PENSARE A COME CI SI POSSA SENTI… - paolabrugnoni : @LoredanaRiccard Mi è piaciuta un sacco invece come sorelle, qui la regola della prima puntata non vale, bellissima… - CrescenzoFilo : RT @delnegromarta: Se Cey Cey commentasse una puntata di Come Sorelle . ?? #ComeSorelle - CappielloTonia : RT @angelicbaris: “Adesso ne sono sicura, sono le mie sorelle. Non siamo cresciute insieme, non abbiamo avuto un passato comune ma ... abbi… -