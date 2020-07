Come funziona il business dei test COVID falsi a 36 euro (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Messaggero racconta oggi Come funziona il business dei test COVID falsi a 36 euro in Bangladesh, che a quanto pare vengono venduti anche nelle copisterie: Nella capitale Dacca, stando alla stampa locale, bastano infatti tra i 3.500 e i 5.000 taka (36-52 euro) per acquistare un’attestazione sanitaria fasulla. Un documento che non ha validità al di fuori dei confini bengalesi ma che viene richiesto a chiunque debba imbarcarsi a bordo di un aereo per raggiungere l’europa o l’Italia per abbattere le possibilità di nuovi contagi. I contraffattori sono molti e agiscono in modalità talmente tanto disparate che le autorità faticano a prevederne le ... Leggi su nextquotidiano

