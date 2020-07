Come coltivare Aloe Vera? Ecco come fare per averla in casa! (Di giovedì 9 luglio 2020) L’avete acquistata in foglie fresche, in gel o in crema, ma vorreste sapere ora come coltivare l’Aloe Vera a casa vostra? Desiderate usufruire delle sue portentose foglie fresche e del succo che da esse si estrae, ma non avete la più pallida idea di come fare? Semplice, qui vi sveliamo tutti i trucchi per riuscirci. Parliamo di una pianta dalle notevoli virtù curative, utilissima in questa stagione per lenire arrossamenti cutanei e donare sollievo immediato. Ma non solo, è perfetta per curare i capelli sfibrati e secchi, per lisciare la chioma (qui tutti i suggerimenti per come riuscirci) e per ammorbidire la pelle del corpo. Insomma, è l’alleato ideale per il ... Leggi su pianetadonne.blog

MaraMencarelli : Coltivare il basilico in inverno come fare - SabrinaCS8 : RT @KatRinakor: Nuove strategie che devono ricomprendere la libertà di produrre e coltivare la #canapa, come già il canavese insegnò. #leg… - DarioGennari : RT @KatRinakor: Nuove strategie che devono ricomprendere la libertà di produrre e coltivare la #canapa, come già il canavese insegnò. #leg… - KatRinakor : Nuove strategie che devono ricomprendere la libertà di produrre e coltivare la #canapa, come già il canavese insegn… - ANGELACHIDDEMI : @anamoRacsecnarF Una stronzetta fascista con la lingua velenosa! peccato che i media continuano a coltivare e ingi… -

Ultime Notizie dalla rete : Come coltivare Come coltivare i limoni: guida pratica e utile atuttonotizie Libano: padre Abboud (Caritas), “abbiamo bisogno di cibo, medicine e vestiti. Non lasciateci soli”

È anche per questo che moltissime persone hanno iniziato a piantare semi e coltivare verdure in casa o in pezzi di terra. Nel frattempo sta tornando in auge il baratto, vestiti, scarpe oggetti ...

Spazio, nasce l’orto hi-tech per coltivare sulla Luna e ai Poli

Roma, 9 lug. (askanews) – Un orto hi-tech per coltivare micro-verdure sulla Luna e in ambienti estremi come quelli polari, allestito all’interno di una speciale ‘serra igloo’ progettata per resistere ...

È anche per questo che moltissime persone hanno iniziato a piantare semi e coltivare verdure in casa o in pezzi di terra. Nel frattempo sta tornando in auge il baratto, vestiti, scarpe oggetti ...Roma, 9 lug. (askanews) – Un orto hi-tech per coltivare micro-verdure sulla Luna e in ambienti estremi come quelli polari, allestito all’interno di una speciale ‘serra igloo’ progettata per resistere ...