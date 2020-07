Coltivazione illecita di marijuana: nei guai 22enne incensurato (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPerdifumo (Sa) – Nel pomeriggio dell’08 luglio, la Stazione Carabinieri di Perdifumo, in seguito a mirata attività investigativa, ha deferito in stato di libertà M.D., incensurato, studente 22enne, ex art. 73 D.P.R. 309/90. I militari, nell’ambito di specifici servizi tesi al contrasto del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti, eseguivano perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’interessato, rinvenendo 6 piante di marijuana che lo stesso coltivava nelle pertinenze dello stabile, nonché gr.2,5 della medesima sostanza, occultata attentamente all’interno della casa. La sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, sarà analizzata dal L.A.S.S. di Salerno. L'articolo Coltivazione illecita di ... Leggi su anteprima24

TgrRaiFVG : I Carabinieri di Trieste hanno arrestato un 54enne triestino, nella flagranza del reato di produzione e detenzione… -