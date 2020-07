Colpiti i redditi del 50% della popolazione, l’indagine di Bankitalia e Istat sulle aziende (Di giovedì 9 luglio 2020) Un’indagine straordinaria sulle famiglie condotta da Bankitalia ha dimostrato che tra aprile e inizio maggio i redditi delle famiglie italiane e sulle informazioni sulla situazione economica e sulle aspettative legate alla pandemia da Covid-19. Il risultato è stato sconvolgente, circa il 50% delle famiglie hanno dichiarato che dispongono risorse finanziarie sufficienti almeno per tre mesi, sufficienti a coprire le spese per i consumi e senza possibilità di entrate. Colpiti i redditi delle famiglie del 50%: l’indagine Bankitalia Le famiglie fortemente in crisi, questa quota supera il 50 per cento per i disoccupati e per i lavoratori con contratti a termine. L’indagine rileva che i lavoratori e le loro famiglie ... Leggi su notizieora

Prometeia: "5 anni per tornare ai livelli pre-Covid"

Secondo le previsioni di Prometeia nel 2020 il PIL scenderà del 10,1%, mentre il rapporto deficit/PIL schizzerà all’11% – “Peggiore recessione mai registrata in tempi di pace, solo nel 2025 il Pil pot ...

Se vivi in queste Regioni, rischi di pagare più tasse

30% in più sui loro redditi 2020 che verranno calcolati nel 2021. L’allarme però, non è limitato a queste due Regioni. L’emergenza sanitaria da Covid19 ha fortemente aumentato la spesa sanitaria delle ...

