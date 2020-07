Colonnelli, tenenti e imprenditori: arresti pesanti, terremoto nelle Forze Armate (Di giovedì 9 luglio 2020) Colonnelli, tenenti, imprenditori, assistenti e militari di ogni sorta. Sono 64 i nomi iscritti sul registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per gli approvvigionamenti delle Forze Armate. Tangenti, assunzioni e promesse di ogni sorta sarebbero state elargite per pilotare bandi per un valore totale di 18,5 milioni di euro. Alle prime luci dell'alba, all'esito di articolate e complesse indagini supportate da presìdi tecnologici, gli investigatori della Squadra Mobile di Roma - coordinati dalla Procura della Repubblica della Capitale - hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, nei confronti di 31 indagati, tra i quali PP.UU. - appartenenti alle Forze Armate con ... Leggi su iltempo

