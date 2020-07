Collovati non ha dubbi: “Se l’Atalanta batte la Juventus diventa favorita per lo scudetto” (Di giovedì 9 luglio 2020) Un'altra vittoria che vale, forse, ben più di tre punti. L'Atalanta vola al terzo posto e mette pressione alle big non solo per un piazzamento d'onore in classifica. Infatti, con lo scontro di sabato contro la Juventus, la Dea potrebbe candidarsi a qualcosa di più di un piazzamento in Champions League. Ne è convinto Fulvio Collovati che intervenuto a Novantesimo Minuto su RaiDue, ha analizzato la rincorsa al vertice dei nerazzurri.Collovati: "Se l'Atalanta batte la Juventus favorita per scudetto"caption id="attachment 988931" align="alignnone" width="819" Toloi (Getty Images)/caption"Io se fossi nella Juventus non mi preoccuperei solo della prossima partita", ha esordito Collovati relativamente al cammino da qui al termine della ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Collovati non ha dubbi: 'Se l'Atalanta batte la Juventus diventa favorita per lo scudetto' - - Ma_Do_Sd : @acmilan Non riesco a vedere il gol di Collovati, emette troppo fumo dopo la partita di martedì - GianCapoPopolo : @CucchiRiccardo la invito ad ascoltare la telecronaca facendo attenzione alle parole di Collovati ad ogni gol del M… - italelv78 : @Patrirossonera ho ascoltato repice a radio sport, la telecronaca con Collovati, ti consiglio di ascoltarlo.... sul… - xManuelVanacore : Quanto carica Repice, ma quanto è mongo Collovati? Non riesce neanche a dire Ibrahimovic, sentite suo secondo gol ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Collovati non Collovati non ha dubbi: “Se l’Atalanta batte la Juventus diventa favorita per lo scudetto” ItaSportPress Barbara Alberti, zuffa nello show della Volpe che fa da pompiere: querelle

Barbara Alberti, ospite a Ogni Mattina (Tv8), è stata protagonista di una zuffa verbale con Caterina Collovati, sotto gli occhi di Jo Squillo (anch’essa ospite del programma) e la padrona di casa Adri ...

Barbara Alberti, scontro in tv con Caterina Collovati: interviene Adriana Volpe

Barbara Alberti, scrittrice di origini umbre (è di Umbertide) e nota al pubblico anche per aver partecipato al Grande Fratello Vip nell'ultima edizione, è stata ospite del programma Ogni Mattina su Tv ...

Barbara Alberti, ospite a Ogni Mattina (Tv8), è stata protagonista di una zuffa verbale con Caterina Collovati, sotto gli occhi di Jo Squillo (anch’essa ospite del programma) e la padrona di casa Adri ...Barbara Alberti, scrittrice di origini umbre (è di Umbertide) e nota al pubblico anche per aver partecipato al Grande Fratello Vip nell'ultima edizione, è stata ospite del programma Ogni Mattina su Tv ...