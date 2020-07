Colaceci: necessario ritorno verificatori su autobus (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma – Nella fase post covid “non abbiamo avuto problemi ad adottare qualche normativa un po’ piu’ restrittiva. Quella che ci ha creato piu’ problemi, e spero che la Regione Lazio possa risolvere, e’ sul blocco dei verificatori a bordo dei mezzi. Visto che abbiamo fatto tanto sforzo per recuperare l’evasione tariffaria, speriamo che il piu’ velocemente possibile ce lo sblocchino”. Cosi’ la presidente del Cotral, Amalia Colaceci, nel corso di una videointervista con l’agenzia Dire. “Con il Governo abbiamo avuto un rapporto non come singola azienda ma come associazione di categoria- ha ricordato- Tutte le decisioni prese a livello nazionale poi la Regione le ha declinate tenendo conto della situazione del Lazio. Per questo siamo stati una delle prime Regioni che ha potuto caricare il ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Colaceci: necessario ritorno verificatori su autobus: #Roma – Nella fase post covid “non… -

Ultime Notizie dalla rete : Colaceci necessario Colaceci: necessario ritorno verificatori su autobus RomaDailyNews