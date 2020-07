CNH Industrial, tra leader mondiali nella gestione delle risorse idriche (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – Un’ampia parte della popolazione mondiale, che non ha mai sofferto di carenze idriche, ha sempre dato per scontata la sua disponibilità: l’acqua è sempre stata fruibile direttamente dal rubinetto. Oggi, tuttavia, la popolazione globale in aumento unita alla crescente Industrializzazione e urbanizzazione causano un incremento costante della domanda di questa risorsa essenziale. La riduzione della domanda e degli sprechi sono due fattori fondamentali per il superamento di questo problema. CNH Industrial ritiene che una gestione sostenibile delle risorse idriche non sia solo vitale per la tutela e la promozione di ecosistemi sani, ma che sia anche critica dal punto di vista economico. L’acqua infatti è essenziale ... Leggi su quifinanza

CNH Industrial, AQR Capital Management mantiene le vendite

(Teleborsa) - AQR Capital Management, dalla data del 7 luglio, ha mantenuto la posizione ribassista su CNH Industrial allo 0,68%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizion ...

