"Circonvenzione di incapace", l'ex manager di Gina Lollobrigida finisce a processo (Di giovedì 9 luglio 2020) Andrea Piazzolla, il giovane factotum di Gina Lollobrigida, dovrà difendersi in tribunale dimostrando di essere innocente. Adesso è stato rinviato a giudizio finendo sul banco degli imputati. L'accusa è di Circonvenzione di incapace. Piazzolla, secondo gli inquirenti, avrebbe allontanato l'attrice dagli affetti più cari. Inoltre, sempre secondo l'accusa, avrebbe dilapidato il suo patrimonio dopo essere diventato amministratore unico della società Vissi D'Arte (che fa capo alla Lollo). A far scattare l'inchiesta è stata una denuncia di Milko Skofic, figlio dell'attrice. Secondo la Procura Piazzolla avrebbe speso (si parla di cifre altissime) auto e moto di lusso. Inoltre, ci sarebbe la vendita di alcuni immobili di Gina nel centro di ... Leggi su liberoquotidiano

