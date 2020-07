Cinema America, Agcm: Anica-Anec diano film arene gratuite, è boicottaggio (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma – “L’Autorita’ garante per la concorrenza e il mercato ha deciso di imporre misure cautelari per impedire l’attuazione di un’intesa di boicottaggio tra l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (Anica), l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Anec) e l’Associazione regionale Lazio esercenti Cinema (Anec Lazio) nei confronti delle arene a titolo gratuito. I comportamenti di tali soggetti, come riscontrati, impediscono a dette arene di approvvigionarsi di film da programmare nelle manifestazioni estive dell’anno in corso”. È quanto comunica l’Autorita’, che spiega: “In particolare la ... Leggi su romadailynews

CarloCalenda : Se l'ideologia vince sul merito. Quando guardate la foto di #Conte al Cinema America ricordate quella con Salvini m… - TNannicini : Bello Conte dai Ragazzi del Cinema America, se poi facesse sbarcare i 180 poveri cristi dell'Ocean Viking sarebbe ancora più bello - WeCinema : Addio allo straordinario musicista, compositore e direttore d'orchestra #EnnioMorricone. Il suo contributo nel mond…

