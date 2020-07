Ciclismo – Il Team Ineos mette Chris Froome alla porta: ‘a rischio’ il Tour de France (Di giovedì 9 luglio 2020) “A fine stagione il contratto di Chris Froome non verrà rinnovato“. Con un comunicato ufficiale, il Team Ineos annuncia il divorzio da Chris Froome alla fine del 2020 (e non dal primo agosto). L’ormai ex Team Sky vuole puntare sul talento di Egan Bernal e Geraint Thomas: per il ‘Kenyano bianco’ non c’è più spazio. O meglio, non c’è lo spazio che un 4 volte vincitore del Tour de France pretende. A tal proposito, non è certo che la squadra renda Froome l’uomo su cui andare all-in per la Grande Boucle. Sir Dave Brailsford, gm della Ineos ha dichiarato: “crediamo sia la decisione giusta. ... Leggi su sportfair

