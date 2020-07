“Ci siamo!”. La figlia super vip è ‘incintissima’: presto il conduttore sarà di nuovo nonno (Di giovedì 9 luglio 2020) “nonno bis, ci siamo”. Così, con la foto del pancione agli sgoccioli e in primo piano il suo solito pollicione il conduttore e volto della tv fa sapere sul suo profilo Instagram che presto ci sarà un nuovo arrivo in famiglia. La figlia è di nuovo incinta. Per la ragazza, classe 1995, si tratta infatti del secondo figlio dopo aver avuto il piccolo Marlo due anni fa. La futura mamma bis è Natalia Junior, la figlia di Giorgio Mastrota (56 anni) e Natalia Estrada (47). E a quanto fa intendere sui social il conduttore di televendite più famoso di tutti la gravidanza della sua bambina è agli sgoccioli. Natalia Junior, che è fidanzata con lo scalatore e guida alpina anglo-spagnolo Daniel, di recente ... Leggi su caffeinamagazine

