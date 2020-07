Chiamatemi Anna, le anticipazioni della quarta puntata in onda il 9 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) Chiamatemi Anna, la serie tv di Netflix arriva su Rai 2: le anticipazioni della quarta puntata Il pubblico di Netflix l’ha adorata. Chiamatemi Anna arriva anche in chiaro per il pubblico di Rai 2 a partire da lunedì 6 luglio 2020. Sarà un appuntamento quotidiano, dal lunedì al venerdì, che occuperà uno spazio del primo pomeriggio e racconterà la storia basata sul celebre romanzo Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery. La serie tv va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15:15 alle ore 16:45. Di cosa parla Chiamatemi Anna? La protagonista, la giovanissima Anna Shirley, ... Leggi su tpi

SkyTG24 : Chiamatemi Anna, il cast della serie tv Netflix ispirata ad Anna dai capelli rossi - bellivsario : @NetflixIT ma perché continuate a cancellare serie tv del genere (insieme a chiamatemi anna) e rinnovate cose tipo “summertime”? - emiiawae : @NetflixIT E POI NON CAPISCO STATE FACENDO LA QUARTA E ULTIMA STAGIONE DI TUTTE LE SERIE TV ESISTENTI E NON LA FATE… - mirko0418 : @NetflixIT CHIAMATEMI ANNA. - hurtndstrong : vi prego locals innamoratevi di chiamatemi Anna e vediamo di far rinnovare questa serie perché io ho bisogno di sap… -