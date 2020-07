Chi è Naya Rivera, la star di Glee che potrebbe essersi suicidata (Di giovedì 9 luglio 2020) Ecco chi è Naya Rivera, la famosa attrice di Glee scomparsa ieri mentre era in barca con il figlio Naya Rivera è una nota attrice statunitense, nata nel 1987. Nel mondo dello spettacolo è diventata famosa grazie al suo ruolo di Santana Lopez nell’amata e seguita serie televisiva Glee. Dopo il successo ottenuto con Glee, l’attrice ha recitato in altre sit-com come Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills nel 2014, Step Up: High Water nel 2018 e altre ancora. Con nessuna di queste ha però ottenuto la stessa popolarità che aveva avuto con Glee. Il 19 luglio 2014 Naya Rivera ha sposato il fidanzato Ryan Dorsey in Messico, dal loro amore nel ... Leggi su nonsolo.tv

Libreriamo : Ex baby star, il suo primo ruolo è stato nella sitcom prodotta da Eddie Murphy, 'La famiglia reale', a soli 4 anni,… - vocedelverbo_ : non ho mai visto glee ma bene o male so chi sono i membri del cast ed ho i brividi per ciò che è successo a naya rivera, non è possibile.. - irene_tarantini : RT @__goldentrio__: - Cory muore - Si scopre che Mark era un pedofilo - Muore pure il ragazzo di Becca - Scopro che Darren ha detto cose om… - _dark_sunflower : RT @__goldentrio__: - Cory muore - Si scopre che Mark era un pedofilo - Muore pure il ragazzo di Becca - Scopro che Darren ha detto cose om… - __goldentrio__ : - Cory muore - Si scopre che Mark era un pedofilo - Muore pure il ragazzo di Becca - Scopro che Darren ha detto cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Naya Naya Rivera, chi è l’attrice di Glee (Santana Lopez) scomparsa dopo un bagno al lago Italia Sera Naya Rivera, la star di “Glee” è scomparsa dopo aver fatto un bagno nel lago Piru

Si teme per la vita di Naya Rivera, star della serie tv Glee. La 33enne attrice è dispersa dopo una gita al lago Piru, in California. Le ricerche sono state interrotte nella serata di mercoledì e ripr ...

Naya Rivera, l’attrice di Glee è scomparsa: il figlio ritrovato da solo in barca

Naya Rivera è scomparsa. L’attrice 33enne, nota per il ruolo di Santana Lopez nella serie tv Glee, si era concesso un giro sul lago Piru in California con il figlio di quattro anni Josey lo scorso mer ...

Si teme per la vita di Naya Rivera, star della serie tv Glee. La 33enne attrice è dispersa dopo una gita al lago Piru, in California. Le ricerche sono state interrotte nella serata di mercoledì e ripr ...Naya Rivera è scomparsa. L’attrice 33enne, nota per il ruolo di Santana Lopez nella serie tv Glee, si era concesso un giro sul lago Piru in California con il figlio di quattro anni Josey lo scorso mer ...