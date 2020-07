Champions League, la decisione dell’Uefa sulle gare degli ottavi di finale: sorride la Juventus (Di giovedì 9 luglio 2020) La ripartenza della Champions League si avvicina, così il comitato esecutivo dell’Uefa si è riunito oggi per prendere alcune decisioni relative all’edizione 2019/2020. Ufficializzata Lisbona come sede della Final Eight, si è deciso invece che le restanti gare degli ottavi di finale si svolgeranno negli stadi delle squadre di casa. Photo by Harold Cunningham/Getty Images for UEFADunque Juventus, Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona giocheranno nei propri impianti i match contro Lione, Real Madrid, Chelsea e Napoli. Ovviamente, le gare si svolgeranno senza la presenza del pubblico, come sottolineato dalla Uefa: “le partite si disputeranno a porte chiuse fino ad ulteriore comunicazione. Numerosi elementi ... Leggi su sportfair

