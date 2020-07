Champions League: Juve-Lione si giocherà regolarmente a Torino, Barça-Napoli al Camp Nou (Di giovedì 9 luglio 2020) Champions League: Juventus Lione si giocherà regolarmente a Torino mentre Barça-Napoli regolarmente al Camp Nou La UEFA ha annunciato ufficialmente le sedi degli ottavi di Champions League che si giocheranno ad agosto. Juventus-Lione si disputerà regolarmente a Torino mentre Barcellona-Napoli regolarmente al Camp Nou. Questo il comunicato. «Coerentemente con il principio dell’equità sportiva e considerando le condizioni attuali – tutti i club che devono giocare in casa la tappa di ritorno del Round di 16 stanno attualmente giocando le ... Leggi su calcionews24

TMit_news : Nel 2020 nessuno come l'Atalanta ?? e il Milan sarebbe da Champions League ?? #TMdatabase - Gazzetta_it : Sorteggi di Champions ed Europa League in programma domani a Nyon - Sport_Mediaset : #ChampionsLeague 2019/20, guida al sorteggio della Final Eight. Domani dalle 11.55 diretta su Canale 20 e streaming… - Ed280997 : NEWS: UFFICIALE la FIFA toglie il VAR per le fasi finali di Champions League su richiesta del presidente dell'Europ… - Interamala13 : RT @EmmeVaiPiano: Lautaro Martinez ha più gol in campionato di Rebic, più assist in campionato di Rebic, più gol in Champions League di Reb… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Guida ai sorteggi di Champions League 2020: data, orario e tabellone di quarti e semifinali Sport Fanpage Vettel, tre ozpioni e un sì per il futuro. Basket: Shields a Milano. Le news

Champions League, è arrivato il momento dei sorteggi. A mezzogiorno a Nyon verranno stabiliti gli abbinamenti per i quarti di finale e il tabellone per le fasi conclusive. Alle 13 il sorteggio dell'Eu ...

Cos'è successo alla Roma di Fonseca?

Dopo l’esonero Di Francesco prima e l’addio a Ranieri poi, durante la scorsa estate c’era stato enorme interesse nello scoprire chi avrebbe ricoperto il ruolo di allenatore della Roma. Dopo settimane ...

Champions League, è arrivato il momento dei sorteggi. A mezzogiorno a Nyon verranno stabiliti gli abbinamenti per i quarti di finale e il tabellone per le fasi conclusive. Alle 13 il sorteggio dell'Eu ...Dopo l’esonero Di Francesco prima e l’addio a Ranieri poi, durante la scorsa estate c’era stato enorme interesse nello scoprire chi avrebbe ricoperto il ruolo di allenatore della Roma. Dopo settimane ...