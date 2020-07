Champions-Europa League: i comunicati dell’UEFA (Di giovedì 9 luglio 2020) L’UEFA, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato che gli ottavi di finali di Champions League rimasti in sospeso dallo scorso marzo dopo la sospensione a causa dell’emergenza sanitaria riprenderanno negli stadi delle squadre di casa. Perciò Juventus-Lione sarà disputata a Torino, mentre il Napoli scenderà in campo nel vuoto del “Camp Nou”, la UEFA poi ha comunicato che tutte le partite saranno disputate a porte chiude per garantire la sicurezza di calciatori e addetti ai lavori. “Il Comitato Esecutivo UEFA – riporta la nota – ha deciso che le restanti gare di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League di questa stagione si potranno giocare negli stadi delle squadre di casa.” Metà degli ottavi già ... Leggi su alfredopedulla

