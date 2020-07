Cefalea cronica, approvata la legge che la riconosce “malattia sociale” (Di giovedì 9 luglio 2020) Nella giornata di ieri, il Senato ha approvato una legge che riconosce la Cefalea cronica come malattia che, visto l’alto numero dei casi, ha un’incidenza sulla società. La Cefalea cronica è stata finalmente riconosciuta come “malattia sociale”. Come riporta Il Post, la Cefalea entrerà di diritto, dopo l’approvazione della legge in merito, tra le malattie … L'articolo Cefalea cronica, approvata la legge che la riconosce “malattia sociale” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

