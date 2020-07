“C’è il fantasma di un bambino nel palazzo ducale”, il video rilanciato dal sindaco di Ascoli Satriano (Di giovedì 9 luglio 2020) Da qualche giorno in rete gira un video che testimonierebbe la presenza di un fantasma nel Castello Ducale di Ascoli Satriano (in provincia Foggia): “Ascoli non ha bisogno di inventarsi la storia dei fantasmi per sponsorizzare la bellezza suggestiva del nostro Castello Ducale – scrive il sindaco Vincenzo Sarcone su Facebook -. Tuttavia le leggende e i racconti vanno tramandati ed eventualmente anche spiegati con metodi logico-scientifici, perché anche questo fa parte della nostra tradizione storico-culturale. L'articolo “C’è il fantasma di un bambino nel palazzo ducale”, il video rilanciato dal sindaco di Ascoli ... Leggi su ilfattoquotidiano

_JellyRoger_ : @RyanSmi82971580 @Daniele25221 @matteosalvinimi Mi spiace dirtelo ma gli sbarchi fantasma c'erano prima dei decreti… - ruttodibosco : RT @norupies: Sono i cantieri “fantasma”; non c’è assolutamente nessun lavoro in corso; forse è una rappresaglia di Autostrade :) - norupies : Sono i cantieri “fantasma”; non c’è assolutamente nessun lavoro in corso; forse è una rappresaglia di Autostrade :) - Marko_Morandi : RT @valy_s: Can-can incredibile per l’imprenditore #Veneto Respinti turisti #USA,chiuso a loro e #Russia Ma al #Bangladesh no.. 36 positiv… - s3nt1 : Sento puzza di zolfo, se i Winchester hanno ragione c'è un fantasma nei paraggi #Supernatural -