Cava de’ Tirreni | incontro tra il nuovo vice Questore Fedele e il sindaco Servalli

Cava de' Tirreni (Sa) – Questa mattina, giovedì 9 luglio, il nuovo vice Questore, Dirigente del Commissariato di Cava de' Tirreni, Giuseppe Fedele, ha fatto visita al sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, accompagnato dal Questore di Salerno, Maurizio Ficarra. Il nuovo Dirigente Fedele, già vice capo di gabinetto della Questura di Salerno, è subentrato ad Immacolata Acconcia, che ha assunto l'incarico di Primo Dirigente della Questura di Catanzaro.

