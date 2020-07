Caterina Balivo su Canale 5? Risponde direttamente Mediaset (Di giovedì 9 luglio 2020) Caterina Balivo non condurrà più Vieni da Me su Rai 1. Ormai la notizia è ufficiale e quindi, a questo punto, ci si chiede quale sia il destino televisivo della conduttrice. Qualcosa in pentola dovrà bollire per forza: non resterà con le mani in mano e nessuna azienda si lascerà sfuggire la possibilità di averla … L'articolo Caterina Balivo su Canale 5? Risponde direttamente Mediaset proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Caterina Balivo e la voce sul futuro su Canale 5 Retroscena su @tvblogit - SerieTvserie : Retroscena Blogo: Caterina Balivo e la voce sul futuro a Canale 5 - tvblogit : Retroscena Blogo: Caterina Balivo e la voce sul futuro a Canale 5 - GalantoMassimo : Caterina Balivo e la voce sul futuro su Canale 5 Retroscena su @tvblogit - infoitcultura : Vieni da Me | è toto-nome su chi sostituirà Caterina Balivo -