Casoria | ucciso diciottenne incensurato | indagano i carabinieri

ucciso un diciottenne a Casoria, alle porte di Napoli. Il ragazzo era incensurato. Contro di lui quattro colpi. Si cerca l'assassino. ucciso un diciottenne a Casoria, città confinante con Napoli. L'omicidio è avvenuto nella serata di mercoledì. Il giovane, Antimo Giarnieri, non aveva precedenti penali ed era in compagnia di altre persone. Contro di lui esplosi quattro colpi quattro colpi d'arma da fuoco. Si cerca l'assassino. Giarnieri è stato subito portato all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. I medici non sono riusciti a salvargli la vita perché arrivato in ospedale già morto.

