Casi Coronavirus, Garipoli (FDI): “Maggiori controlli su comunità bengalese” (Di giovedì 9 luglio 2020) “La maggior parte dei nuovi Casi di Coronavirus registrati a Roma negli ultimi giorni hanno un legame con la comunità bengalese. Molti di loro risiedono in grande promiscuità – più unità in appartamenti – e lavorano nel settore della ristorazione e commercio (minimarket). Si ritiene opportuno inviare una nota alla Regione Lazio, Asl Roma 3 e Gruppo XI Marconi Polizia Locale per una richiesta di maggiori controlli nelle attività commerciali nei quartieri del Trullo, della Magliana e Marconi. Una verifica dei tamponi e il rispetto delle regole igieniche e sanitarie. Monitorare la situazione nel rispetto dei protocolli sanitari”. Così in una nota Valerio Garipoli, già Capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI Casi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

