Cartonografia: il lato artistico dei cartoni della frutta (Di giovedì 9 luglio 2020) No: non è un refuso. Accanto alla cartografia abbiamo scoperto un’altra arte, che con le piantine, in qualche modo, c’entra qualcosa. Ma parte dalla raccolta dei cartoni. Il progetto australiano Cartonography sta infatti raccogliendo i contenitori della frutta che i contadini usano per trasportarla e ne fa oggetti d’arte e di riflessione, raccontando attraverso questo oggetti – così apparentemente banali – le storie che arrivano da tutta l’Australia rurale e regionale, per creare un museo online, che occasionalmente può diventare anche un’esposizione fisica. L’ambizione dei ricercatori è di avere alla fine un archivio fisso e facilmente accessibile in cui i cartoni possano essere sfogliati in forma fisica. Mappa, archivio, raccolta permanente ... Leggi su linkiesta

