Carpi-Alessandria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming, playoff Serie C 2019/2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Carpi-Alessandria è visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in diretta streaming il match del primo turno dei playoff di Serie C 2019/2020. Scontro ad eliminazione diretta tra due formazioni che ambiscono fortemente alla promozione. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di giovedì 9 luglio. La partita non sarà visibile in tv, ma solamente in streaming sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. Leggi su sportface

