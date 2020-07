Capello sul Milan: “Terrei Pioli, sta facendo un grande lavoro. Maldini merita rispetto” (Di giovedì 9 luglio 2020) Fabio Capello ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. “Pioli sta facendo un lavoro straordinario, chiamato in un momento difficile ha dimostrato di avere grande intelligenza, non solo tecnica, ma anche di gestione. Maldini è cresciuto con me nella Primavera del Milan, lo conosco da sempre. Ha personalità e sa stare al suo posto: può essere utile in un ruolo definito, simile merita rispetto. Un ruolo operativo, non di rappresentanza”. Foto: Kyivpost L'articolo Capello sul Milan: “Terrei Pioli, sta facendo un grande lavoro. Maldini ... Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Capello sul Milan: “Terrei Pioli, sta facendo un grande lavoro. Maldini merita rispetto”) - - simo_zedd : Il capello bianco sul ciuffo - sportli26181512 : Capello sul Milan: 'Ripartendo da zero si perdono altri anni': L’ex allenatore del Milan, Fabio Capello, ha parlato… - MilanNewsit : Capello sul Milan: 'Ripartendo da zero si perdono altri anni' - MilanWorldForum : Capello e Giovanni Galli sul futuro del Milan -) -