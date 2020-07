Campana Futsal, il mister Gerardo Dello Iacovo saluta i grigioneri (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Campana Futsal rende noto che le strade con il mister Gerardo Dello Iacovo per la prossima stagione si divideranno. Tornato nella famiglia grigionera come allenatore giusto un anno fa, dopo aver vissuto i primi passi da calcettista proprio nella Campana, il mister in settimana ha annunciato alla società di non voler proseguire il discorso interrotto dalla pandemia globale del Covid19, decidendo di intraprendere un nuovo percorso personale. Queste le parole del mister alla società e ai suoi ragazzi che lo hanno seguito ciecamente per tutta l’annata trascorsa insieme:E’ stata una bellissima stagione, mi sono divertito molto al di ... Leggi su anteprima24

