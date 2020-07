Cambiare il mondo a 25 anni da Pechino: ecco le proposte delle femministe (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – Cambiare l’Italia e il mondo, combattendo le disuguaglianze, a partire dalle proposte delle donne contenute in un Position Paper di sette punti redatto da un gruppo eterogeneo di associazioni femminili e femministe, ong ed esperte coordinate dalla rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re. Si chiama ‘Il cambiamento che vogliamo‘, il documento presentato in videoconferenza streaming dalla sede nazionale dell’Agenzia di stampa Dire a 25 anni dalla storica Conferenza delle Donne di Pechino, che doveva essere celebrata a New York nel marzo 2020 nella 64esima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne, cancellata a causa della pandemia. Proprio nell’ottica di ricostruire una società e un’economia post-Covid più eque, le donne tornano a prendere posizione e a far sentire la propria voce con proposte finalizzate a “contrastare le disuguaglianze sociali, economiche e di genere, sempre più profonde”, evidenziando “il fallimento (accentuato dalla crisi della pandemia) dell’attuale sistema economico e politico”. Sette i punti in cui si articola il documento, a ricalcare lo schema di raggruppamento delle 12 aree critiche della Conferenza di Pechino proposto dalle Nazioni Unite agli Stati per rendicontare i progressi compiuti dopo 25 anni, sottolineando le interconnessioni di quella piattaforma d’azione con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Leggi su dire

