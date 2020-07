California, per la polizia Naya Rivera è “presunta morta” – il video (Di giovedì 9 luglio 2020) L’attrice Naya Rivera e’ “presunta morta”. Lo ha annunciato la polizia dopo la scomparsa della star di Glee in un lago artificiale non lontano da Los Angeles. Le autorità hanno fatto sapere che non si parla più di soccorsi ma di recupero del corpo della donna. L’attrice è scomparsa durante una gita in barca sul lago Piru in California. Il timore delle autorità è che sia annegata. Come riporta Reuters, c’è stata una vasta operazione di ricerca da parte dell’ufficio dello sceriffo della Contea di Ventura con l’aiuto di elicotteri e sommozzatori. July 9, 2020 Ieri la 33enne aveva noleggiato una barca con suo figlio di quattro anni. Dopo circa tre ore, un’altra barca ha intercettato quella di Rivera con a ... Leggi su open.online

ValentinaInLA : La morte di Robert Fuller, trovato impiccato ad un albero, che aveva scatenato proteste in California per i sospett… - Open_gol : Una notizia terribile per i fan di 'Glee' - IBIBerkeley : RT @wireditalia: In diretta al #WNF20: “Il valore condiviso' con @HenryChesbrough (Docente Haas School of Business University of California… - PaucaPalea : Per quanto non sopporti la Svezia, covo di ogni follia modernista, una sorta di California europea, devo dire che c… - hudsonftpayne : RT @perchetendenza: 'Naya Rivera': Perché è dispersa e si crede che sia annegata: era in gita in barca col figlio di quattro anni in un lag… -