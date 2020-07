Calciomercato Verona: gialloblù al lavoro per il riscatto di Pessina (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Hellas Verona vuole riscattare Matteo Pessina dopo l’ottima stagione fatta in gialloblù: l’Atalanta, però, spara alto L’Hellas Verona si è messa al lavoro per l’acquisto a titolo definitivo di Matteo Pessina. Il centrocampista ha disputato un’ottima stagione in maglia gialloblù e per questo il club scaligero vuole riscattarlo. Secondo il Corriere dello Sport la volontà del Verona si scontra con le richieste dell’Atalanta, detentrice del cartellino, che chiede 10 milioni di euro. Sul giocatore c’è anche la Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

L’Hellas Verona si è messa al lavoro per l’acquisto a titolo definitivo di Matteo Pessina. Il centrocampista ha disputato un’ottima stagione in maglia gialloblù e per questo il club scaligero vuole ...

Atalanta-Sampdoria, 2-0: La Dea non si ferma più. Highlights e Tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti (52' de Roon); Hateboer, Pasalic (69' Muriel), Freuler, Gosens (89’Castagne); Gomez; Ilicic (dal 69' Malinovskyi), Zapata (89’Sutalo). Non entrati ...

