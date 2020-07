Calciomercato Milan, c’è la firma di Bjorklund. Incontro in sede anche per un attaccante [VIDEO] (Di giovedì 9 luglio 2020) Calciomercato Milan – Il Calciomercato è ancora chiuso ma le squadre provano ad anticipare i tempi specie sui giovani talenti abiti da mezza Europa. E il Milan si è mosso in tal senso. Dopo l’arrivo di Kalulu dal Lione, è arrivata la firma di Lukas Bjorklund, trequartista svedese, proveniente dal Malmo. Si tratta di un classe 2004 che si è messo in mostra con le squadre giovanili. Massiccio, forte tecnicamente, è cresciuto nella stessa squadra di Ibrahimovic. Ma non solo Bjorklund. I rossoneri si sono fatti sotto anche per Nahuel Bustos, attaccante argentino del Talleres. Nato nel luglio 1998, Bustos è reduce da una stagione con 10 gol in 21 presenze. E’ seguito ... Leggi su calcioweb.eu

