Calciomercato, le notizie di oggi: gli obiettivi di Commisso per una super-Fiorentina, giovani al Milan [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Calciomercato, le notizie di oggi – Un altro mattoncino verso l’obiettivo salvezza. La Fiorentina ha conquistato un buon punto nella sfida casalinga contro il Cagliari, le ultime prestazioni hanno permesso di avvicinarsi alla permanenza in Serie A, traguardo fondamentale per programmare al meglio il futuro. E’ stata una stagione di transizione, il prossimo campionato dovrà essere quello del riscatto e della definitiva consacrazione. Sono le intenzione del presidente Commisso che ha voglia di lottare per le zone alte della classifica. Per questo motivo i viola si stanno muovendo sul fronte Calciomercato per anticipare i tempi. PORTIERE E DIFESA – Dragowski è un buon portiere e ha dimostrato un ottimo potenziale, potrebbe arrivare un nuovo ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato, le #notizie di oggi: gli obiettivi di #Commisso per una super-#Fiorentina, giovani al #Milan [FOTO]… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Altra vittoria del #Siviglia... Sempre più vicino il riscatto di #Suso! ???… - sullina : Ma Kumbulla è lo stesso Kumbulla che ci accostano nelle notizie di calciomercato? #VeronaInter - PianetaMilan : L'osservatore del #Milan, Dario Rossi, rinnova fino al 2022 (via @NicoSchira) - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: Meno di 30 minuti e vi aspettiamo in diretta sulla pagina Fb de #LeBombeDiVlad per parlare di # Calciomercato e calcio gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Cinque minorenni in coma etilico, chiusa la Baia Imperiale

Enrico Foglietta non ce l'ha fatta, il giovane calciatore della New Academy Juventus gestita dal Santa Veneranda è scomparso martedì all'età di 16 anni. Il Consiglio regionale delle Marche ha oggi app ...

Ennio Doris, gli 80 anni del fondatore di Mediolanum: De Gasperi, Pio XII e l’amicizia con Silvio Berlusconi

D icono che la sua arma migliore sia «Entrava in aula, la cagnara cessava di colpo e chi stava per dare un calcio al compagno restava pietrificato con il piede a mezz’aria», ricorda divertito Doris. N ...

Enrico Foglietta non ce l'ha fatta, il giovane calciatore della New Academy Juventus gestita dal Santa Veneranda è scomparso martedì all'età di 16 anni. Il Consiglio regionale delle Marche ha oggi app ...D icono che la sua arma migliore sia «Entrava in aula, la cagnara cessava di colpo e chi stava per dare un calcio al compagno restava pietrificato con il piede a mezz’aria», ricorda divertito Doris. N ...