Calciomercato Inter, 30 milioni per Giroud ed Emerson

Calciomercato Inter, 30 milioni per Giroud ed Emerson: la nuova proposta da parte dell'Inter per convincere i Blues Prosegue il pressing da parte dell'Inter nei confronti di Olivier Giroud ed Emerson Palmieri: Antonio Conte, come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, vuole assolutamente convincere il Chelsea a cedere i due giocatori. L'ultima proposta da parte dei nerazzurri è la seguente: 30 milioni di euro per Emerson Palmieri, inserendo anche l'attaccante francese all'Interno della trattativa. Vedremo se i londinesi si faranno convincere dalla dirigenza Interista.

