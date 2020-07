Cagliari, la richiesta di Giulini: “Riapriamo gli stadi. Magari per l’ultima sfida contro la Juventus…” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tommaso Giulini si gode il momento felice del suo Cagliari. Quaranta punti, la quota indicata per la salvezza ad ogni vigilia di campionato, è stata raggiunta. Adesso i sardi vogliono fare di più e grazie anche alla cura Zenga possono sognare, Magari con i propri tifosi. Il presidente rossoblù, infatti, come riporta il sito ufficiale del club, ha fatto un'espressa richiesta per questa parte conclusiva del campionato: riavere i tifosi alla Sardegna Arena.Giulini: "Riapriamo gli stadi"caption id="attachment 982713" align="alignnone" width="687" Cagliari (Getty Images)/captionVedere la Sardegna Arena vuota non deve essere per nulla bello, specie per il Cagliari nell'anno del Centenario, ecco perché Tommaso ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Cagliari, la richiesta di Giulini: 'Riapriamo gli stadi. Magari per l'ultima sfida contro la Juventus...' -… - GarauPina : RT @AnsaSardegna: Grendi scommette su Sardegna e rilancia su Porto Canale. Magazzino a Olbia e richiesta per concessione ediliza a Cagliari… - AnsaSardegna : Grendi scommette su Sardegna e rilancia su Porto Canale. Magazzino a Olbia e richiesta per concessione ediliza a Ca… - Pianeta_Carcere : RT @Penitenziaria1: Trafficavano droga anche dal carcere di Cagliari: sgominate due bande di spacciatori dai Ros dei Carabinieri: Sono 33 l… - Penitenziaria1 : Trafficavano droga anche dal carcere di Cagliari: sgominate due bande di spacciatori dai Ros dei Carabinieri: Sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari richiesta Cagliari, la richiesta di Giulini: “Riapriamo gli stadi. Magari per l’ultima sfida contro la Juventus…” ItaSportPress Lila Cagliari riapre tutti i servizi di test Hiv-Hcv e Sifilide

Lila Cagliari riapre tutti i servizi di test rapido, in modo sicuro e su prenotazione. L’associazione di volontariato, grazie al progetto Cagliari Get Tested finanziato dall’Unione Europea, è riuscita ...

Cagliari, più tavolini e meno parcheggi: il Comune rimborsa Parkar e Apcoa

Più tavolini, meno parcheggi. Respirano i ristoratori, i titolari di bar, locali e pizzerie cagliaritani dopo l'ok del Comune che permette fino al 31 ottobre di sistemare tavoli all'aperto anche al po ...

Lila Cagliari riapre tutti i servizi di test rapido, in modo sicuro e su prenotazione. L’associazione di volontariato, grazie al progetto Cagliari Get Tested finanziato dall’Unione Europea, è riuscita ...Più tavolini, meno parcheggi. Respirano i ristoratori, i titolari di bar, locali e pizzerie cagliaritani dopo l'ok del Comune che permette fino al 31 ottobre di sistemare tavoli all'aperto anche al po ...