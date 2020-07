Brexit, Di Stefano: “Non sia shock su nostre relazioni bilaterali” (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – La Brexit non sia uno shock nelle relazioni bilaterali tra Italia e Gran Bretagna. Lo ha dichiarato il Sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano che ha incontrato il Sottosegretario al commercio britannico Graham Stuart. Di Stefano ha presentato i principali punti del Patto per l’Export, firmato in Farnesina dal Ministro Luigi Di Maio lo scorso 8 giugno, e le sue attese ricadute sul sistema produttivo italiano. “Da sempre – ha dichiarato Di Stefano – Italia e Regno Unito vedono nel commercio lo strumento chiave per assicurare la prosperità economica dei rispettivi popoli, come è testimoniato dai 35 miliardi di euro l’anno di interscambio, di cui quasi 25 di nostre esportazioni”. ... Leggi su quifinanza

