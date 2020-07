Borse europee caute. A Milano tonfo Atlantia su rebus concessioni (Di giovedì 9 luglio 2020) Il titolo è arrivato a perdere più del 7%. A Piazza Affari bene invece Buzzi, Recordati e Prysmian. Gli indici continentali erano partiti in rialzo, ma hanno poi rallentato il passo e oscillano attorno alla parità. Meglio Francoforte. In Usa focus sui numeri sulle richieste di sussidi di disoccupazione. Spread stabile sotto 165 punti Leggi su ilsole24ore

BJLiguria : Borse europee, apertura contrastasta - - The10MinTrader : Le Borse Europee partono oggi più positive rispetto alle preoccupazioni di ieri. Il #FTSE UK +0.49%, il #DAX +1.1… - tvbusiness24 : #BORSA: positivi i listini europei. Shanghai ha segnato un +1,11%, seguito da Tokyo +0,64% e Hong Kong +0,39%. Le… - FinanciaLounge : Le #Borse europee aprono con il segno più. #Petrolio in lieve calo e #spread poco mosso #PiazzaAffari #mercati… - 24finanza : Borse europee caute. A Milano tonfo Atlantia su rebus concessioni -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee

Il Sole 24 ORE

dopo una partenza positiva in sintonia con le altre borse europee e sulla scia delle borse asiatiche e di Wall Street, è scesa sotto la parità. ** ATLANTIA è in asta di volatilità dopo aver ...Avvio positivo per le Borse europee sulla scia del buon andamento di Wall Street alla vigilia e delle Borse asiatiche questa mattina. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,22% dopo aver segnato un ...