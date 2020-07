Bonus sociale, ultima scadenza per avere lo sconto in bolletta (Di giovedì 9 luglio 2020) Si avvicina la scadenza definitiva per richiedere o rinnovare il Bonus sociale, lo sconto nelle bollette di acqua, luce e gas previsto per le famiglie in condizioni di disagio economico e per i nuclei familiari numerosi (con almeno quattro figli a carico). La scadenza è il 31 luglio: l’Arera aveva infatti disposto il differimento dei termini di presentazione delle domande (che avrebbero dovuto essere presentate entro il 31 marzo, il 30 aprile e il 31 maggio 2020) a causa dell”emergenza coronavirus. Bonus bollette, scadenza il 31 luglio Chi volesse richiedere il Bonus sulle bollette o volesse rinnovarlo, dovrà presentare la domanda entro il prossimo 31 luglio. Ricordiamo che si tratta dell’ultima ... Leggi su quifinanza

umbriajournal_ : Bonus affitti 2020, Perugia Solidale chiede rimozione requisito 5 anni di residenza - d_essere : RT @AlegioRos88: Bonus sociale: ecco l’ultima scadenza per rinnovare lo sconto in bolletta - gpcirronis : È arrivata nelle casse comunali, la seconda trance del bonus regionale da 800 euro per fronteggiare l’emergenza Cor… - Antonio98854326 : il corona virus in Italia: dosaggio sociale su Confcommercio il livello del disaggio e da record e lo stato fa di t… - irpiniatimes1 : Via libera al bonus sociale sugli affitti per 388 famiglie -