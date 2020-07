Bologna, Mihajlovic finisce nel mirino del Giudice Sportivo: un turno di stop e 15 mila euro di ammenda (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Bologna dovrà fare a meno di Sinisa Mihajlovic nel prossimo match contro il Parma, l’allenatore serbo infatti è stato squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata nel corso della sfida di ieri contro il Sassuolo. Marco Luzzani/Getty ImagesIl Giudice Sportivo ha inflitto un turno di stop e una multa di 15 mila euro per “avere, al 36′ del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale e, all’atto della notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni offensive“. Oltre al proprio allenatore, il Bologna dovrà fare a meno anche di Denswil, squalificato per un turno come Cristante e Mkhitaryan ... Leggi su sportfair

