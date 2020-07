Bollettino oggi giovedì 9 luglio: contagi, morti, guariti e numeri regione per regione (Di giovedì 9 luglio 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a giovedì 9 luglio. Come di consueto nel corso del pomeriggio il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha pubblicato il Bollettino contenente i dati aggiornati nelle ultime 24 ore con la tabella divisa per regioni. Sono 229 i nuovi casi di contagio rispetto ai 193 di ieri. I decessi sono 12, ieri 15, mentre i guariti sono 338 (ieri 825). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 52.552 contro i 50.443 di ieri mentre diminuiscono gli attualmente positivi: quest’oggi si contano 136 malati in meno. ECCO LA TABELLA, regione PER ... Leggi su sportface

