Bigenitorialità, il 10 luglio madri unite contro la violenza istituzionale a Roma (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – “E’ ora di dire basta. Il ministro Bonafede deve intervenire. Sono migliaia le madri che dopo aver denunciato anni di violenze subite in casa dai propri compagni o mariti, subiscono l’ulteriore beffa dell’allontanamento di quei bambini che volevano solo proteggere. Condannate tutte nei tribunali non da un reato previsto dall’ordinamento giuridico, ma da relazioni e pseudo diagnosi piene di pregiudizi misogini, come l’alienazione parentale“. Domani, 10 luglio, dalle 14.30 il Comitato Madri Unite Contro la Violenza Istituzionale si da appuntamento in Piazza Montecitorio a Roma per chiedere a gran voce la riforma della legge 54 del 2006, la cosiddetta legge sulla “bigenitorialitá”. Leggi su dire

