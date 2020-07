Benji Mascolo rivede Bella Thorne: “Di nuovo insieme dopo cinque mesi. Ed è bellissimo” (Di giovedì 9 luglio 2020) Bella Thorne, 22 anni, attrice californiana ex stella di casa Disney ha pubblicato una serie di foto con il fidanzato Benjamin Mascolo, 27, finalmente riabbracciato in Messico dopo cinque lunghi mesi di lontananza causata dall’emergenza coronavirus. I due, legati da poco più di un anno, erano separati dalle restrizioni ai viaggi causate dall’emergenza sanitaria. “dopo 5 mesi siamo riuniti ed è così bello ❤️ dove ci vedremo la prossima volta?? Ben non è ancora ammesso in America… e io non posso andare in Italia finché non ho un permesso di lavoro” I due sono riusciti a ritrovarsi a Cabo San Lucas, in Messico, in un resort di lusso. Anche Benji ha pubblicato ... Leggi su tvzap.kataweb

Benji_Mascolo : Maratona di... lo scoprirete ;) e sarà una bomba. Sto preparando tante cose moooooolto interessanti - Benji_Mascolo : Ti voglio bene. Non mollare mai.. credo in te ?? fai quello che ti fa stare bene.. impara ad amarti, ma non smettere… - Benji_Mascolo : Turista per Roma ?? Chi viene a trovarmi? ?? - VanityFairIt : L'attrice californiana e il cantante modenese, fidanzati da poco più di un anno, si sono riabbracciarsi in Messico - blogtivvu : Bella Thorne e Benji insieme dopo 5 mesi: “Dove andremo dopo?”, i dubbi -

Ultime Notizie dalla rete : Benji Mascolo Bella Thorne e Benji Mascolo si stanno per riabbracciare dopo 5 mesi MTV.IT Bella Thorne e Benjamin Mascolo insieme dopo 5 mesi: “Dove andremo dopo?”, i dubbi della coppia

Finalmente, dopo una lunghissima separazione, anche Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sono ricongiunti ... aveva reso impossibile a Bella e Benji poter stare insieme a causa delle ampie distanze, ma ...

Benji Mascolo e Bella Thorne: se viaggiare diventa l'unico modo per stare insieme

Dopo 5 mesi lontani causa coronavirus, la coppia si riunisce in Messico: "Ben non può stare in America, io non posso andare in Italia, dove potremmo andare per il prossimo incontro?", chiede l'attrice ...

Finalmente, dopo una lunghissima separazione, anche Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sono ricongiunti ... aveva reso impossibile a Bella e Benji poter stare insieme a causa delle ampie distanze, ma ...Dopo 5 mesi lontani causa coronavirus, la coppia si riunisce in Messico: "Ben non può stare in America, io non posso andare in Italia, dove potremmo andare per il prossimo incontro?", chiede l'attrice ...