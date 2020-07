Bengalese positivo ha violato l’autoisolamento viaggiando per mezza Italia (Di giovedì 9 luglio 2020) Un Bengalese di 53 anni positivo al Covid19 si è spostato da Fiumicino a Milano Marittima e poi nuovamente verso Roma Termini in treno Un Bengalese positivo di 53 anni ha creato scompiglio viaggiando in treno per mezza Italia e attualmente è ricoverato all’ospedale Umberto I di Roma. Mauro Evangelisti ha parlato della vicenda come … L'articolo Bengalese positivo ha violato l’autoisolamento viaggiando per mezza Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

