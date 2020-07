Bella Thorne e Benji Mascolo, la gioia di ritrovarsi dopo 5 mesi lontani (causa Covid) (Di giovedì 9 luglio 2020) «Di nuovo insieme dopo cinque mesi. Ed è bellissimo». Queste le parole scritte da Bella Thorne, 22 anni, a corredo di una serie di foto col fidanzato Benjamin Mascolo, 27, finalmente riabbracciato in Messico dopo cinque lunghi mesi di lontananza causata dall’emergenza coronavirus. L’ex stellina Disney californiana dichiaratamente bisex e il cantante modenese del duo «Benji e Fede» – legati da poco più di un anno – erano separati dalle restrizioni ai viaggi causate dall’emergenza sanitaria. Lei non poteva raggiungere l’Italia, lui non poteva volare negli Stati Uniti. Ma ora sono riusciti a ritrovarsi a Cabo San Lucas, in Messico. In un luxury resort dove sono state scattate le foto postate da entrambi sui social. Leggi su vanityfair

