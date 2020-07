Belen Rodriguez: tutti i fidanzati della showgirl argentina (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel corso degli anni Belen Rodriguez ha avuto diversi partner. Vediamo quanti e quali sono stati, dai più famosi a quelli meno rinomati Fonte Instagram – @BelenfanpageBelen Rodriguez nel corso degli anni si è guadagnata gli onori delle cronache oltre che per le sue molteplici apparizioni televisive, anche per le sue vicende sentimentali. Dal suo arrivo in Italia ha avuto diversi uomini, la maggior parte legati al mondo dello sport e dello spettacolo. Storie lunghe e più serie alternate ad alte fugaci e di poco conto. Fatto sta che non sono pochi gli uomini che possono vantare di essere stati con la showgirl argentina. Ecco chi sono stati i fortunati secondo un ordine temporale, partendo da quelli avuti in età ... Leggi su chenews

SkyTG24 : Belen Rodriguez smentisce il triangolo con Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi - Libellu94075051 : @LucaMagmo Eeee ma devi accettare tutto il clan Rodriguez, soprattutto la mammina di Belen, la sig.ra Cozzani, altr… - DeLuciaUnige : Agenzia Mastikazzi, Comunicato N. 59. Belen Rodriguez ha fatto professione di stima verso Alessia Marcuzzi. - Grigiopel : RT @laquetunocrees: oh meo Deo! si è rotta la spalina... cit. Belen Rodriguez - giadinagrisu : RT @tempoweb: De Martino-Marcuzzi #BelenRodriguez difende l'ex La verità è un'altra -